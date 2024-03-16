Мошенники вынуждали ветерана СВО Сидорова залить бюллетени зеленкой

Украинские мошенники пытались заставить ветерана спецоперации из Горловки Кирилла Сидорова залить зеленкой урну для голосования на выборах президента, обещая после вернуть ранее украденные у него 3 млн рублей.
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