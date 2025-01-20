Депутат ГД с Алтая предложила лишить пособия на ребенка некоторых родителей

Законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на весенней сессии Госдумы В Госдуму внесли законопроект, запрещающий получать ежемесячные пособия родителям, которые не живут со своими детьми и не участвуют в их воспитании, пишет "Парламентская газета".