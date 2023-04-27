Десять лет не проживет: НАСА раскрыло сроки сведения МКС с орбиты

Международная космическая станция (МКС) будет сведена с орбиты в 2030-2031 годах. Об этом в четверг, 27 апреля заявил на бюджетных слушаниях в комитете по науке и технологиям палаты представителей американского Конгресса глава НАСА Билл Нельсон.