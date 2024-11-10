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Мичков пропустил 2-й подряд матч «Филадельфии» по решению тренера. Он 2-й в гонке бомбардиров среди новичков, Цыплаков вышел на 3-е место

19-летний форвард «Филадельфии» остался в запасе и не сыграл с «Флоридой» (3:4 Б).  В 13 матчах в дебютном сезоне в НХЛ Мичков набрал 10 (4+6) очков при полезности «минус 8».

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