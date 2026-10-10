25 легендарных Ferrari, которые изменили историю спортивных авто

Фото: Ferrari Ferrari умеет превращать инженерные решения в автомобильные легенды. Одна модель прославилась победами в Ле-Мане, другая стала символом 1980-х, третья вернула турбонаддув в большую дорожную Ferrari, а четвертая соединила V12 с электромотором.
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