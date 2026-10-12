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Царьград

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Не разговаривайте с мертвыми на кладбище: священник объяснил, почему

Не разговаривайте с мертвыми на кладбище: священник объяснил, почему

Священник Кречетов разъяснил, чем опасны разговоры с умершими на кладбище.Священник Ульян Кречетов объяснил верующим, почему не стоит разговаривать с умершими родственниками на кладбище.

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