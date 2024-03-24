Герои. Мальчик из Дагестана Ислам Халилов

Наталия

Мальчика воспитали МУЖЧИНОЙ. Даже то, что он в15 лет уже работал, свидетельствует о том, что это не инфантильный подросток, а самостоятельная личность, умеющая принимать решения в экстремальных ситуациях. Спасибо тем, кто растит таких сыновей.