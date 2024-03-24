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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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Герои. Мальчик из Дагестана Ислам Халилов

Герои. Мальчик из Дагестана Ислам Халилов

15 летний школьник Ислам Халилов. Родился в селе Хури, Дагестан, по национальности лакец. По вероисповеданию мусульманин.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
...спас....
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6 час.
ИБ
Инесса Бурдина
Низкий поклон твоим родителям,что вырастили настоящего Мужчину, Героя!!!
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4 час.
Наталия
Мальчика воспитали МУЖЧИНОЙ. Даже то, что он в15 лет уже работал, свидетельствует о том, что это не инфантильный подросток, а самостоятельная личность, умеющая принимать решения в экстремальных ситуациях. Спасибо тем, кто растит таких сыновей.
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4 час.

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