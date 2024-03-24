15 летний школьник Ислам Халилов. Родился в селе Хури, Дагестан, по национальности лакец. По вероисповеданию мусульманин.
Герои. Мальчик из Дагестана Ислам Халилов
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
...спас....
Ответить
6 час.
ИБ
Инесса Бурдина
Низкий поклон твоим родителям,что вырастили настоящего Мужчину, Героя!!!
Ответить
4 час.
Наталия
Мальчика воспитали МУЖЧИНОЙ. Даже то, что он в15 лет уже работал, свидетельствует о том, что это не инфантильный подросток, а самостоятельная личность, умеющая принимать решения в экстремальных ситуациях. Спасибо тем, кто растит таких сыновей.
Ответить
4 час.
Свежие комментарии