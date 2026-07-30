"Сериал попал в нерв современности". Актриса Олеся Грибок о "Копе-звезде" и Гае Ричи

Актриса рассказала о своей героине, роли социальных сетей в киноиндустрии, работе с отказами и возможностях искусственного интеллекта 3 августа в 21:30 на ТНТ состоится премьера комедийного сериала "Коп-звезда".
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