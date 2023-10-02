Аудитория рунета выросла в 100 раз за 25 лет

Зампред правительства рассказал, как изменилось число пользователей рунета за четверть века © ferra.ru За последние 25 лет количество людей в России, которые используют интернет, выросло на 100 раз и сейчас составляет 100 миллионов человек.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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