Торговый цунами: Азия в эпицентре рыночной паники

Понедельник принёс новые рекордные падения азиатским биржам на фоне эскалации торговой войны. Гонконгский Hang Seng рухнул на 13,22% (19 828,30 пунктов), а индекс технологических компаний — на 17,16% (4 401,51).
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