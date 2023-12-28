«Уралвагонзавод» выполнил контракты на поставку танков

«Уралвагонзавод» завершил контракты на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М в войска «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в госкорпорацию «Ростех») успешно выполнил контракты на поставку танков Т-90М и Т-72Б3М, усовершенствованных с учетом опыта специальной военной операции (СВО), в войска.