Уральские металлурги решили объединить человека и робота

Роботизация повысила эффективность работы с кадрами на ММК. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат», использование технологии RPA позволяет HR-блоку ММК эффективнее взаимодействовать с персоналом, реагировать на ротацию кадров и заниматься подбором новых сотрудников.