Аксенов рассказал о судьбе участников факельных шествий в честь Бандеры

Участники проводимых 1 января факельных шествий в честь лидера украинских националистов Степана Бандеры отправились в ад к своему кумиру, сбежали в Европу или находятся в окопах под обстрелами, где им не до памятных мероприятий.
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