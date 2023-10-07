Политолог назвал причины обострения конфликта Израиля и Палестины

Политолог, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов рассказал РЕН ТВ о раскладе сил на Ближнем Востоке и объяснил, чем может быть вызвано обострение конфликта между Израилем и Палестиной.
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