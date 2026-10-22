Министерство образования нашло рекламу лагеря в соцсетях. Организаторы настаивали, что проводили только тренировки, но суд обратил внимание на расписание, питание и плату с родителей.
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