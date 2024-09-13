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В Японии мужчину арестовали за камни-шпионы, снимавшие тысячи голых женщин в купальнях

В Японии мужчину арестовали за камни-шпионы, снимавшие тысячи голых женщин в купальнях

В Японии был арестован мужчина, создавших камни-шпионы со спрятанными внутри камерами.South China Morning Post сообщает, что он успел заснять сотни голых женщин, купавшихся в голых термальных источниках.

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