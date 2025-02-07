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Закон и Порядок

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Решающая битва за Россию: 20 новых "натовских" пехотных корпусов в ВСУ - 300 тысяч боевиков двинутся к наших границам

Решающая битва за Россию: 20 новых "натовских" пехотных корпусов в ВСУ - 300 тысяч боевиков двинутся к наших границам

  После серии провалов на фронте увеличения невосполнимых потерь до критических значений, в том числе благодаря постоянным "мясным контрнаступам" в надежде отыграть позиции, были опубликованы данные о том, что ВСУ формирует 20 новых "натовских" пехотных корпусов.

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