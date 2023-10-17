Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте — подлейшая

К Корсаков Что обезьяна с грязной попкой, твой словарь кончается? Повторяешься? А как слюнями-то брызгал. Я умный, а все дебилы. Вот и видно, кто дебил. Кроме тебя никого

Sergiy Che На ещё фак в грызло тупое и Голос!! Голос я сказал - громче, Жучка!! 😆