Политолог рассказал, как развлекаются «голубые каски» и почему нужно повесить Рафаэля Гросси Павел Еськов На фото: миротворцы ООН на границе Израиля (Фото: AP/TAСС) Материал комментируют: Евгений Сатановский Власти Израиля проинформировали Организацию объединенных наций, что более миллиона палестинцев должны эвакуироваться на юг сектора Газа, причем сделать это необходимо в течение суток.
Евгений Сатановский: роль ООН в израильско-палестинском конфликте — подлейшая
Комментарии
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К
Корсаков
Что обезьяна с грязной попкой, твой словарь кончается? Повторяешься? А как слюнями-то брызгал. Я умный, а все дебилы. Вот и видно, кто дебил. Кроме тебя никого
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6 час.
Sergiy Che
На ещё фак в грызло тупое и Голос!! Голос я сказал - громче, Жучка!! 😆
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6 час.
Вячеслав Дегтярев
МДААААААААААААААА "Форумчане" какие же вы говнокидалы друг в друга, а что без обсиралова СЛАБО ?????????...... пишите своё мнение по статье а не по отзывам читателей..... что большое желание кого то обосрать - укусить???? - БЛЯ ЧТО ЗА ПОРОДА народа РФ со временем ОБРАЗОВАЛАСЬ ????????.........😎😎🖕😡
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1 час.
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