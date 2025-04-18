Александр Прудник: «Городская среда стала стремительно развиваться»

«В последние годы городская среда в нашей стране стала стремительно развиваться», — считает старший научный сотрудник Института политической психологии Александр Прудник, оценивая качество городской среды в Нижегородской области.
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