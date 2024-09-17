На пути к «Брэдли». Зарождение концепции

Бронетранспортёр Т17 первой итерации. По сути просто М3, который хорошо кушал. Среди всего того многообразия западной техники, которая попала в руки наших оппонентов в зоне СВО, оказались как вещи откровенно негодные в рамках текущего конфликта, так и вполне достойные и интересные образцы.