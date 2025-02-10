Финляндия начала проверку инцидента на танкере в Усть-Луге

Финляндия начала собственное расследование инцидента, произошедшего на танкере «Коала» в порту Усть-Луга в Ленинградской области, 10 февраля сообщил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в социальной сети X.
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