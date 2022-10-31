Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Человек
    Какая лощадь! В  рваных обносках!Соболенко снялась...
  • GriG Ms
    Малоль восклицателей , но тыкнул --- думал от великого фантатаЛьюис Хэмилтон: «...
  • Валерий Шаронов
    поздравляю. успехов тебе в спорте и дальнейшей работе.Евгения Медведева...

Агент Д′Амико о Миранчуке в топ-клубе Серии А: «Талант есть, нужно приложить усилие. Алексей – яркий футболист с хорошей техникой»

Футбольный агент Андреа Д′Амико оценил уровень хавбека «Торино» Алексея Миранчука. – Миранчук играл в этом сезоне немного, но когда выходил на поле, то очень эффективно использовал каждый свой шанс.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх