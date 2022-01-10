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Кайру набрал 35-е и 36-е очко в сезоне – больше всех в «Сент-Луисе». У Тарасенко 34 балла

Форвард «Сент-Луиса» Джордан Кайру сделал голевую передачу, забросил победную шайбу в матче чемпионата НХЛ с «Далласом» (2:1) и был признан первой звездой.

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