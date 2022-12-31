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Макдэвид о 5 очках в матче с «Сиэтлом»: «Просто стараюсь помочь «Эдмонтону» побеждать. За это мне и платят»

Коннор Макдэвид высказался о своих 5 (1+4) очках в матче с «Сиэтлом».  «Эдмонтон» одержал победу над «Кракеном» (7:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

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