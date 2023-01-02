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МВД РФ может изменить водительские удостоверения

МВД РФ может изменить водительские удостоверения

Штрих-код могут убрать с российского водительского удостоверения из-за его ненадобности уже с 1 марта, такой проект приказа МВД РФ опубликовали на портале проектов нормативно-правовых актов в октябре 2022 года, 2 января напомнило РИА Новости.

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