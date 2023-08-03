«Верните работу»: Уехавшие требуют переговоров с Москвой, чтобы вернуться к нормальной жизни и заработку

Владимир Козлов

Что-то с минскими соглашениями у наших властей не получилось - обманули. Турция, мягко говоря, плюнула нам в лицо. Но наш президент, по сообщениям, собирается проводить переговоры с Эрдоганом. Про всяких невзоровых и сбежавшую богему -кто действительно хочет показать своё негативное отношение к ним, то не стоит ходить на их выступления и концерты, заказывать корпоративы с их участием. А тех кто им платит привлекать к ответственности как пособников террористов и штрафовать, как минимум.