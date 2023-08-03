Всё внимание приковано к договорённостям. Идёт подсчёт очков, кто сколько раз кого обманул, кто сколько раз сдержал свои обещания, а если и не сдержал, то за какую конкретно цену.
«Верните работу»: Уехавшие требуют переговоров с Москвой, чтобы вернуться к нормальной жизни и заработку
Комментарии
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Владимир Козлов
Что-то с минскими соглашениями у наших властей не получилось - обманули. Турция, мягко говоря, плюнула нам в лицо. Но наш президент, по сообщениям, собирается проводить переговоры с Эрдоганом. Про всяких невзоровых и сбежавшую богему -кто действительно хочет показать своё негативное отношение к ним, то не стоит ходить на их выступления и концерты, заказывать корпоративы с их участием. А тех кто им платит привлекать к ответственности как пособников террористов и штрафовать, как минимум.
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46 мин.
Виктор Геманов
По отношению к бегунцам-русофобам должно быть правилом: НЕЗАМЕНИМЫХ НЕ БЫВАЕТ! Тем более, это правило должно быть твёрдо применено к тем, кто числит себя ЭЛИТОЙ ОБЩЕСТВА!
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30 мин.
Маргарита Гринберг
Какие возвращения? Если только на нары....Предателей не прощают, кто предал раз, предаст и второй.
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8 мин.
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