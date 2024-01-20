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  • Разгуляев Николай
    Касательно заголовка:"Врубель жил,Врубель жив,Врубель будет жить".В библиотеке на В...

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Гендиректор «Газпром-Медиа» поддержал решение Путина участвовать в выборах

Россияне гордятся своей страной В Москве в субботу 20 января генеральный директор АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Жаров в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил, что он поддерживает решение о выдвижении Владимира Путина в качестве кандидата на президентских выборах в этом году.

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