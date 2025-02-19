Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев 19 февраля сравнил главу киевского режима Владимира Зеленского с непредсказуемой крысой, которую загнали в угол, подчеркнув, что только срочная дератизация «снимет проблему».
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