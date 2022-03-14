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В Якутии воспитатели детских садов стали создателями мультфильмов по ПДД

В Якутии воспитатели детских садов стали создателями мультфильмов по ПДД

В г. Якутске прошел открытый дистанционный конкурс мультипликационных фильмов по ПДД среди дошкольных образовательных учреждений.

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