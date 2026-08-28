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Вечерний Новосибирск

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Новосибирским первоклассникам хотят добавить неделю каникул

Новосибирским первоклассникам хотят добавить неделю каникул

Дополнительные каникулы связаны с учебной нагрузкой на самых младших школьников. В Минпросвещения считают, что дополнительный перерыв поможет детям восстановиться и избежать переутомления в течение учебного года.

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