Новосибирским первоклассникам хотят добавить неделю каникул

Дополнительные каникулы связаны с учебной нагрузкой на самых младших школьников. В Минпросвещения считают, что дополнительный перерыв поможет детям восстановиться и избежать переутомления в течение учебного года.
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