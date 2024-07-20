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Личка о том, чего не хватило «Динамо» для чемпионства: «Одного гола. У «Краснодара» не было моментов, кроме гола, у нас – четыре»

Личка о том, чего не хватило «Динамо» для чемпионства: «Одного гола. У «Краснодара» не было моментов, кроме гола, у нас – четыре»

«Динамо» опустилось с первого места на третье, уступив «Краснодару» в последнем туре Мир РПЛ (0:1). «Быки» стали вторыми, чемпионский титул взял «Зенит».

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