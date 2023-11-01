Россия призвала к немедленному прекращению кровопролития в секторе Газа

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, на 10-й чрезвычайной спецсессии Генассамблеи в среду, 1 ноября, заявил, что Россия призывает противоборствующие стороны в Израиле и секторе Газа прекратить кровопролитие, – сообщают СМИ.