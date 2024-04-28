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Харви Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк

Харви Вайнштейна госпитализировали после возвращения в Нью-Йорк

Global Look Press/Kristin Callahan/Keystone Press Agency Экс-продюсер Харви Вайнштейн, которого обвинили в домогательствах и изнасилованиях более 100 женщин, попал в больницу, сообщает его адвокат Артур Айдала, передает Associated Press.

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