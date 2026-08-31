Александр Захарченко - имя русской весны

31 августа 2018 года погиб глава Донецкой народной республики Александр Владимирович Захарченко. Убит подло, предательски.
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