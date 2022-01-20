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Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Лященко по делу о невыплате зарплаты

Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Лященко по делу о невыплате зарплаты

Бывший парламентарий владел компаний «Новик», а сейчас сбежал от долгов за границуБасманный суд столицы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Алексея Лященко по делу о невыплате зарплаты работникам компании «Новик», владельцем которой он являлся.

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