Суд заочно арестовал экс-депутата Госдумы Лященко по делу о невыплате зарплаты

Бывший парламентарий владел компаний «Новик», а сейчас сбежал от долгов за границуБасманный суд столицы заочно арестовал экс-депутата Госдумы Алексея Лященко по делу о невыплате зарплаты работникам компании «Новик», владельцем которой он являлся.