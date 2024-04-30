Экс-глава МВД Казахстана Тургумбаев задержан по делу о беспорядках 2022 года

В Казахстане задержали бывшего министра внутренних дел республики Ерлана Тургумбаева. Его задержание связано с расследованием дела о беспорядках января 2022 года, по которому ранее он проходил в качестве свидетеля.
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