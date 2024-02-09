Путин сообщил о секрете патриотизма в России

Глава Российской Федерации Владимир Путин рассказал американскому журналисту Такеру Карлсону, что секрет патриотизма в стране заключается в бережном отношении к религии и культуре людей, живущих на просторах России.
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