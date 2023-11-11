Снятия экономической блокады Кубы со стороны США вновь потребовала Генассамблея ООН. Предсказуемо против этого высказались сами США.
ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Вик Норд
Хохол,это личинка бандеровца...,ещё при Советах это уяснил,и презирал салодранцев.
Ответить
21 час.
Галина Чужая
Зря после ВОВ закрыли архивы, что украинцы с радостью шли в ряды фашисткой армии и служили им, маршировали и зиговали, убивали неугодных. Страшные дела творили. Многие перекрасились и остались жить с этим ядом в сердцах своих и передавая этот яд детям и внукам своим. Только одно фото с детства чётко помню - девушки в вышиванках с венками с летами и парни в рубахах-вышиванках с флагами фашистскими и вскинутыми в фашистском приветствии маршируют по Киеву...
Ответить
19 час.
И
Искандер
Честно говоря, и Россия не слишком-то благородно обошлась с Кубой после "воцарения" ЕБНа и шайки его "младореформаторов". Будем надеяться на Справедливость.
Ответить
1 час.
Свежие комментарии