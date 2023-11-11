Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

Снятия экономической блокады Кубы со стороны США вновь потребовала Генассамблея ООН. Предсказуемо против этого высказались сами США.

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Комментарии
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Вик Норд
Хохол,это личинка бандеровца...,ещё при Советах это уяснил,и презирал салодранцев.
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21 час.
Галина Чужая
Зря после ВОВ закрыли архивы, что украинцы с радостью шли в ряды фашисткой армии и служили им, маршировали и зиговали, убивали неугодных. Страшные дела творили. Многие перекрасились и остались  жить с этим ядом в сердцах своих и передавая этот яд детям и внукам своим.  Только одно фото с детства  чётко помню - девушки в вышиванках с венками  с летами и парни в  рубахах-вышиванках с флагами  фашистскими и вскинутыми  в фашистском приветствии маршируют по Киеву...
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19 час.
И
Искандер
Честно говоря, и Россия не слишком-то благородно обошлась с Кубой после &quot;воцарения&quot; ЕБНа и шайки его &quot;младореформаторов&quot;. Будем надеяться на Справедливость.
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1 час.

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