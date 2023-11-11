ООН требует снять блокаду Кубы. Не поддержали 3 страны. Знаете, кто посмел?

Галина Чужая

Зря после ВОВ закрыли архивы, что украинцы с радостью шли в ряды фашисткой армии и служили им, маршировали и зиговали, убивали неугодных. Страшные дела творили. Многие перекрасились и остались жить с этим ядом в сердцах своих и передавая этот яд детям и внукам своим. Только одно фото с детства чётко помню - девушки в вышиванках с венками с летами и парни в рубахах-вышиванках с флагами фашистскими и вскинутыми в фашистском приветствии маршируют по Киеву...