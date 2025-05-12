Юрий Ильинов

Зеленский лично приедет в Турцию встречать Путина Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Российской Федерации прекращения огня, начиная с 12 мая, и подтвердил свое намерение лично присутствовать на возможной встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в Турции 15 мая. Мы ждем с завтрашнего дня прекращения огня – полного и длительного, чтобы дать необходимую основу дипломатии. Нет смысла затягивать убийства. И буду ждать Путина в четверг в Турции. Лично. Надеюсь, что россияне на этот раз не будут искать причин, почему они не могут приехать – заявил Зеленский. Глава киевского режима таким образом пытается перехватить инициативу, повышая ставки. Личная встреча Зеленского и Путина может заинтересовать Трампа, который станет добиваться претворения её в жизнь. Инициатива о переговорах в Турции ранее получила поддержку со стороны президента США. Американский лидер публично призвал Киев не упускать шанс для начала диалога с Москвой. Президент России Владимир Путин не стремится к подписанию соглашения о прекращении огня с Украиной – вместо этого он предлагает встретиться в четверг в Турции для переговоров о возможном прекращении этой кровавой бойни. Украина должна немедленно согласиться на эту встречу – отметил Трамп.