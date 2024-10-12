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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Курдин о Кучерове: «В советские времена сказали бы, что пик уже прошел. 100 очков за сезон он наберет, может, даже и больше»

Нападающий «Тампы» набрал 4 (3+1) очка в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (4:1). «Никита всегда хочет быть лучшим.

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