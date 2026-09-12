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Новости часа. 12 сентября: Локальный бунт на фронте. Ветврач выступил против уничтожения скота в Сибири. Медведев предупредил Литву.

Новости часа. 12 сентября: Локальный бунт на фронте. Ветврач выступил против уничтожения скота в Сибири. Медведев предупредил Литву.

Что произошло в России и в мире к этому часу.Политика На днях литовский Сейм едва не принял сразу в двух чтениях разрешение на размещение на территории страны ядерного оружия НАТО.

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