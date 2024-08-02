Калининградской области дадут еще 17,1 млрд руб. за три года на развитие

Все необходимые решения для реализации государственной программы развития Калининградской области приняты, заявил врио губернатора региона Алексей Беспрозванных по итогам заседания правительственной комиссии, сообщает пресс-служба областного правительства 2 августа на официальном интернет-портале.
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