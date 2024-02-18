Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Рудской: военные стран НАТО участвуют в украинском конфликте под видом наемников

Военнослужащие из стран НАТО действуют на Украине под видом наемников, заявил в интервью газете «Красная звезда» первый заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Сергей Рудской.

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