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FT рассказала о секретном «партизанском отряде» по Украине в Германии

FT рассказала о секретном «партизанском отряде» по Украине в Германии

Засекреченная группа по Украине действует в особо охраняемом крыле Министерства обороны Германии, секретность такая высокая, что называют ее «партизанским отрядом», 15 сентября пишет Financial Times.

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