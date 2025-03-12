Все, что вы хотели знать о семенах чиа

В течение многих столетий семена Salvia hispanica использовались ацтеками и индейцами Майя как источник жизненной энергии Чиа семена – это мелкие черные семечки растения Salvia hispanica, родиной которого является Южная Америка.
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