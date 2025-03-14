Конечная остановка мотоциклиста

18-летняя чемпионка по прыжкам с шестом Диллон Рейденауэр поворачивала на своей "Хонде Аккорд" и не заметила встречный мотоцикл, двигавшийся со скоростью более 150 км/ч под управлением 23-летнего Бохди Л.
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