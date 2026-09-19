«Карпатская восьмерка» Зеленского рассыпалась на первом саммите

На Украине проходит первый саммит только что созданной «Карпатской восьмерки» (С8). Как заявил Владимир Зеленский, в нее вошли «наши соседи в Европе».
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