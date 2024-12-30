Хәзрәт Яңа елны каршылау турында:«Әгәр өстәлдә гөнаһлы әйберләр булмаса, гөнаһ булмаячак»

Мөселманнарда Яңа ел кайчан башлана? Яңа елны мөселман һәм дөньяви елларга бүлү кирәкме? Чыршы куеп, бүләкләр бирергә ярыймы? Бу һәм башка сорауларга Казанның «Гаилә» мәчете имам-хатыйбы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин җавап бирде.
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