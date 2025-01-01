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Огромная змея из навоза: в якутском селе слепили символ года

Огромная змея из навоза: в якутском селе слепили символ года

В Якутии слепили из навоза огромную змею, символизирующую наступивший 2025 год.Житель якутского села Уолба Иннокентий Боппосов решил порадовать односельчан фигурой большой змея из навоза, символа 2025 года.

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