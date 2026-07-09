Кипрский журналист Алекс Христофору заявил, что президент США Дональд Трамп насмехался над главой киевского режима Владимиром Зеленским во время их общения, касавшегося лицензий на производство ракет для систем Patriot.
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